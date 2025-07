Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 28 luglio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 28 luglio 2025. Ariete Luna in Vergine insegna: studiare, osservare, pianificare, pensare. Quanto potrete fare e guadagnare, oggi? Dipende, se siete impegnati in qualche progetto o affare importante, oppure se siete in villeggiatura e in questo caso divertitevi con il vostro amore, in fondo anche quello è un lavoro, soprattutto per gli uomini del segno che devono esaudire ogni desiderio della cara moglie. Presto Venere sarà negativa, cominciate a creare più fantasia in amore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 28 luglio

In questa notizia si parla di: stelle - di lunedì - branko - ecco

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 12 maggio - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 12 maggio 2025 Ariete Luna piena in Scorpione aumenta il desiderio, le nuove amicizie e conoscenze sono altrettanto passionali.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 5 maggio - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 5 maggio 2025: Ariete Sentimenti profondi si consolidano e potete prendere nuove e impegnative decisioni, per esempio decidervi per il matrimonio, iniziare una convivenza, programmare un figlio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, le stelle di lunedì 12 maggio 2025 - Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 12 maggio 2025. Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi.

Le Stelle di #Branko, ecco le previsioni di sabato 26 luglio per tutti i segni zodiacali #oroscopo #26luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/lestelledibranko/2025/07/26/news/oroscopo-branko-oggi-previsioni-tutti-i-segni-sabato-26-luglio-2025-43510050/… Vai su X

Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 19 maggio | Tutti i segni; Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 28 aprile | Tutti i segni; Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 24 febbraio | Tutti i segni.