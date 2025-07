Le spice girls che volevano diventare un anime

le spice girls e il progetto mai realizzato di un anime in stile giapponese. Nel panorama del pop internazionale, le Spice Girls hanno rappresentato un’icona degli anni ’90. Tra le numerose idee che avrebbero potuto caratterizzare la loro carriera, si annovera anche un ambizioso progetto di trasformarle in protagoniste di un lungometraggio animato in stile anime. Questa proposta, nata alla fine degli anni ’90, avrebbe potuto segnare un innovativo crossover tra musica pop e cultura giapponese. l’idea dietro il progetto “girl power: the anime”. L’obiettivo era creare un film d’animazione dal forte impatto visivo, con le Spice Girls raffigurate come supereroine pronte a salvare il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le spice girls che volevano diventare un anime

Le Spice Girls stavano per diventare un anime - Nel vasto multiverso del pop, c’è stato un momento in cui le Spice Girls hanno rischiato di trasformarsi in eroine in stile anime. Come scrive tvserial.it

Spice Girls in salsa anime? Nel grande multiverso del pop c'è stato un momento in cui ci siamo andati davvero vicini - Negli anni Novanta una casa di produzione ha pensato di trasformare Geri, Victoria, Emma, Mel B e Mel C nelle eroine di un cartoon in stile giapponese ... Scrive wired.it