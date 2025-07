Le scelte della Regione oggi per costruire il welfare di domani | alla festa di Borgo Sisa incontro con Valentina Ancarani e Isabella Conti

Martedì alle ore 20.30 all’area dibattiti della Festa dell’Unità di Borgo Sisa si terrà l’incontro “Le scelte della Regione oggi per costruire il welfare di domani”. La consigliera regionale Valentina Ancarani dialogherà con l’assessora regionale al welfare, infanzia e scuola Isabella Conti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

