le ragazze del volley azzurro conquistano la loro seconda nations league di fila

Queste ragazze non sanno solo vincere, sanno anche rivincere, cosa che nello sport è spesso ancora più difficile. Le invincibili ragazze del volley azzurro sono ormai arrivate a 29 vittorie.

Le ragazze del Terraglio Volley conquistano la promozione in B2 - Le ragazze della Terraglio Volley confermano di essere le più forti della stagione chiudendo la serie della finale di serie C con la seconda vittoria consecutiva, quella necessaria per centrare la promozione in B2: è la prima volta nella storia della pallavolo mestrina che una squadra femminile.

Le ragazze dell'istituto comprensivo 'Tosti' di Ortona vicecampionesse d’Abruzzo nel volley S3 - Un applauso speciale alle ragazze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Tosti di Ortona, che si sono meritatamente classificate al secondo posto nella fase regionale del campionato di pallavolo S3, conquistando il titolo di vicecampionesse d’Abruzzo.

Le ragazze della New Volley Academy volano in serie D - La New Volley Academy ASD Forlì dopo sei anni dalla costituzione centra un risultato strepitoso, approdando nelle serie D regionale dove il prossimo anno affronterà squadre molto blasonate.

