Le ragazze del Coyote Ugly Piper Perabo apre al sequel | C' è una discussione per fare qualcosa di nuovo

Il film cult del 2000 potrebbe tornare presto con un seguito, venticinque anni dopo il successo dell'opera prodotta da Jerry Bruckheimer. Intervistata da The Hollywood Reporter mentre si trovava al San Diego Comic-Con, Piper Perabo ha aperto totalmente alla possibilit√† che venga realizzato nel prossimo futuro un sequel de Le ragazze del Coyote Ugly. L'attrice, che grazie al ruolo di Violet nel film ottenne il suo primo grande successo in carriera, ha confermato che persone interne alla produzione ne starebbero parlando. Piper Perabo conferma le voci sul possibile sequel de Le ragazze del Coyote Ugly "Ci sono state delle discussioni a riguardo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Le ragazze del Coyote Ugly, Piper Perabo apre al sequel: "C'√® una discussione per fare qualcosa di nuovo"

In questa notizia si parla di: ragazze - piper - perabo - sequel

Le ragazze del Coyote Ugly, Piper Perabo apre al sequel: C'è una discussione per fare qualcosa di nuovo; Le ragazze del Coyote Ugly: per Piper Perabo il potenziale sequel è fermo al momento?; Grey's Anatomy ospita Piper Perabo in un arco di episodi.

Le ragazze del Coyote Ugly, Piper Perabo apre al sequel: "La discussione è su come fare qualcosa di nuovo" - Con, Piper Perabo ha aperto totalmente alla possibilità che venga realizzato nel prossimo futuro un sequel de Le ragazze del ... Riporta msn.com