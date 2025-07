Contro il Mantova l’ Arezzo ha trovato diverse conferme. La prima riguarda l’affidabilità di Luca Trombini. Il portiere è stato protagonista nel primo tempo di alcune parate importanti che hanno mantenuto inviolata la porta. Nonostante la concorrenza di Venturi, il numero uno è pronto a difendere la sua titolarità tra i pali. In questo ritiro Bucchi ha alternato i portieri, in attesa di prendere un decisione quando cominceranno le partite ufficiali. Menzione anche per Filippo Guccione. Contro il Mantova era l’ex più atteso per il suo lungo trascorso in biancorosso. Efficace la sua regia in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Guccione alla guida. Trombini e Varela sono già in forma