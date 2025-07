Le notizie più importanti di oggi 28 luglio 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: di seguito il racconto della giornata attraverso i fatti principali avvenuti in questo lunedì 28 luglio.West Nile, i contagi quasi raddoppiano: salgono a 41 i casi complessivi accertati in provincia di Latina. L'aggiornamento della situazione sulla base. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Podcast - 21 luglio 2025 ? Gaza, Papa Leone XIV all'Angelus: "Si fermi subito la barbarie della guerra". Virus West Nile, morta un'82enne in provincia di Latina, era ricoverata da giorni. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione

West Nile, i contagi raddoppiano: salgono a 41 i casi in provincia di Latina - L'aggiornamento della situazione sulla base dei risultati delle analisi condotte dal laboratorio dello Spallanzani ... Secondo latinatoday.it

