Le leonesse godono di abbassare il ricevimento di strada dopo il successo europeo

2025-07-28 Le leonesse vittoriose dell'Inghilterra sono tornate a casa oggi per assistere alle scene delle celebrazioni che spazzano il paese per se stessi. La vittoria di tiro di rigore per 3-1 di ieri sera sulla Spagna a Basilea ha significato che la squadra di Sarina Wiegman ha difeso con successo il trofeo del campionato europeo che hanno vinto tre anni fa-e, nel processo, sono diventati la prima squadra senior in Inghilterra, maschio o femmina, a vincere una grande competizione sul terreno straniero. Dopo una notte di feste, l'aereo che trasportava i giocatori e il personale è tornato all'aeroporto di Southend poco dopo le 15.