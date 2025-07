Le foto fake che influenzano le guerre

Forse è ancora vero che la fotografia è l’occhio della storia. Perché l’immagine, al contrario di un video anche breve, resta impressa nella mente e diventa iconica, si rapporta per analogia a un contesto. E se il contesto è di guerra suscita emozioni, condanna, disgusto. Le foto dei bimbi di Gaza piangenti, denutriti, feriti, sono l’arma narrativa con cui i terroristi di Hamas stanno portando l’opinione pubblica dalla loro parte. Tanti hanno visto e rilanciato la foto del piccolo palestinese Osama scheletrico, pochi quella di Osama com’è adesso, curato in un ospedale italiano. Se ne è discusso e se ne continuerà a discutere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le foto (fake) che influenzano le guerre

