Le Fontanelle benvenuti Ecco l’anima di Prato Sud stretta tra due Macrolotti

Fontanelle, frazione a sud di Prato, stretta tra i due Macrolotti e l’impianto di Gida, conta circa 6.000 abitanti. Fra i punti di aggregazione ci sono la parrocchia di Santa Rita, la Misericordia e il circolo Arci. "Alla fine degli anni settanta – spiega don Jacek Skrzypczyk - è stata fondata la parrocchia di Santa Rita. Nata fra i due poli industriali, doveva prendersi cura di molte di persone che venivano a Prato in cerca di lavoro. I primi anni la comunità concentrava la sua attività liturgica utilizzando i diversi immobili che si trovavano in zona. Nei primi anni ‘80 si è cominciato a costruire la chiesa pensata come ’una fabbrica fra le fabbriche’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Fontanelle, benvenuti. Ecco l’anima di Prato Sud stretta tra due Macrolotti

