Le campane per la pace risuonano anche al Cilento Etno Festival | Noa interrompe il concerto in segno di solidarietà

Tempo di lettura: 2 minuti Nel cuore del Cilento, tra le note e i colori del Cilento Etno Festival, si è vissuto un momento di profonda emozione e partecipazione civile. Sabato sera, durante il suo atteso concerto a Torre Orsaia, la cantante israeliana Noa ha interrotto la sua esibizione nel momento in cui, come in molte cittĂ italiane, hanno cominciato a suonare le campane in segno di pace per Gaza. La mobilitazione nazionale, promossa anche dal vescovo di Pinerolo e rilanciata da numerosi organi d’informazione, invitava le comunitĂ a far risuonare le campane “per dire basta” al dolore e alla guerra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le campane per la pace risuonano anche al Cilento Etno Festival: Noa interrompe il concerto in segno di solidarietĂ

