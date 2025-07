Le bambine spose della Guinea Sei su 10 hanno il destino segnato | Può salvarle solo l’istruzione

Peruzzi La vita di Saran è scandita dalle dirette alla Radio Rural di Kankan, la radio della seconda cittĂ della Guinea Conakry, vicina al confine del Mali. Saran usa la sua voce per prevenire la piaga dei matrimoni precoci: da queste parti piĂą del 60% delle bambine, secondo i dati dell’ong Girls not Brides, si sposano prima dei 18 anni, e quasi 4 su 10 prima dei 15. Bambine cui viene negata l’infanzia, in cambio di una dote, pagata dalla famiglia del marito. "La vera dote è l’istruzione delle vostre figlie", dice Saran al microfono, raccontando la sua storia, quella di una bambina fortunata: i suoi genitori le hanno dato la possibilitĂ di studiare e oggi ha realizzato il suo sogno, quello di diventare una giornalista, per trasmettere quello che ha imparato a quelle famiglie che ancora oggi non iscrivono le loro figlie a scuola, a chi non capisce il valore di avere un’educazione, in un Paese in cui la scuola non è un obbligo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

