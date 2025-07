Le associazioni turistiche | Si candidi Sant’Agnello a Capitale rurale italiana 2025

Le Associazioni Atex Campania e Exsa ( Extralberghiero Sant’Agnello) hanno chiesto all’Amministrazione comunale di Sant’Agnello di valutare la presentazione per la candidatura a “Capitale Rurale Italiana 2025”. “Il bando, la cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2025, rappresenta un’occasione unica per questo territorio di affermare il suo ruolo centrale in ambito rurale, agricolo e turistico, a livello nazionale”, scrivono i presidente di Atex Campania e Exsa S. Agnello, Sergio Fedele e Mariano Somma. “Si amo convinti che Sant’Agnello, con il suo patrimonio agricolo, la rete di piccoli produttori locali, la qualitĂ delle sue colture tradizionali e l’impegno crescente verso un turismo sostenibile e consapevole, possieda tutti i requisiti per aspirare con merito a questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it