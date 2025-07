Ogni estate, milioni di turisti scelgono le coste italiane attratti da acque cristalline e paesaggi incontaminati, sperando di trovare relax e bellezza in luoghi che sembrano usciti da una cartolina. Tuttavia, non sempre l’impatto visivo corrisponde alle aspettative, soprattutto quando la gestione ambientale del territorio si rivela insufficiente o inefficace. Il turismo balneare è una risorsa fondamentale per l’economia locale, ma per rimanere competitivo richiede attenzione costante alla cura degli arenili e alla qualità dell’ambiente costiero. Quando questa attenzione manca, le conseguenze si riflettono non solo sull’immagine delle località , ma anche sul vissuto dei residenti e dei visitatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Le alghe inghiottono la spiaggia de ‘La Sirenetta’, un disastro tutto italiano