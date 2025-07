L’azienda regala 500 ventilatori Un po’ d’aria per anziani e fragili

Un’azienda dona 500 ventilatori per anziani senza aria condizionata, il Comune li distribuisce a chi ne ha bisogno: estate all’insegna della solidarietĂ a Concorezzo. Per tanti nonni è in arrivo un aiuto concreto per affrontare le alte temperature di una stagione con meteo che si divide fra afa e piogge. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire sollievo durante le ondate di calore che a fasi alterne si abbattono sulla Brianza e che per alcune fasce della popolazione sono un rischio per la salute. L’impresa che ha voluto contribuire al benessere delle persone piĂą fragili è la Magic Cup & Promotion con la divisione ilgadget. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’azienda regala 500 ventilatori. Un po’ d’aria per anziani e fragili

In questa notizia si parla di: azienda - ventilatori - aria - anziani

