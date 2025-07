Lavoro il comparto agricoltura e zootecnia questa settimana è il più quotato

BRINDISI - Il “Camper del Lavoro” prosegue il suo viaggio in provincia di Brindisi, ancora nuove tappe, ancora nuove occasioni per garantire diritti e opportunità nel mondo dell'occupazione. Lo sportello itinerante promosso da Arpal  Puglia, insieme agli Ets Cefas - Centro di Formazione ed Alta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Operaio agricolo morto sul lavoro, i sindacati: "Partire subito con i rappresentanti della sicurezza del comparto" - I sindacati intervengono dopo la tragica notizia della morte di un operaio del settore agricolo sul luogo di lavoro.

Comparto bovino e ovino, allarme dermatite bovina: ministero al lavoro con le Regioni - “Il ministero della Salute in stretto contatto con quello dell’Agricoltura sono già a lavoro insieme alle Regioni per adottare ogni misura atta a contenere le emergenze sanitarie nel settore bovino e ovino.

Accertatori della sosta al lavoro nel comparto Pindemonte nei prossimi giorni - Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie della città che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

R. Abruzzo: lingua blu, al lavoro per misure ristoro zootecnia - (askanews) – “La Regione Abruzzo è al fianco degli allevatori abruzzesi in questo momento critico che coinvolge il comparto zootecnico, ed in particolare quello ovino, colpito duramente ... Lo riporta askanews.it