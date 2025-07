Lavori in via Bolognese proteste dei cittadini per bus in ritardo e corse saltate

Firenze, 28 luglio 2025 - Chiusura per lavori di via Bolognese, a Firenze: i residenti lamentano disagi gravi per i bus. A causa del maxi cantiere presente dopo la zona Salviati, spostarsi in autobus da e per la Bolognese è diventato un percorso a ostacoli. Lo dicono i residenti, che chiedono una diversa gestione della situazione. “A causa della chiusura del tratto in questione della via Bolognese – spiega un gruppo di cittadini - è necessario che i bus deviino e passino per la via Faentina e poi dalle Cure. Il primo disagio è che per la Faentina non può passare un autobus normale, ma solo una piccola navetta con i posti ridotti e giĂ questo comporta che alla seconda fermata la navetta stessa sia piena e le persone di qualsiasi etĂ rimangano in piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in via Bolognese, proteste dei cittadini per bus in ritardo e corse saltate

