Lavori di ripristino dopo incidente chiusura serale per tratto dell' A14 Bari Sud-Bitonto

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di lunedì 28 alle 6 di martedì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bitonto, verso Pescara. Sarà contestualmente chiusa l'entrata di Bari nord verso Pescara e chiusa l'area di servizio "Murge est". 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - lavori - ripristino - incidente

