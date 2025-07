Lavoratori Samte e rilancio dello Stir di Casalduni | la nota dei sindacati di categoria

Tempo di lettura: 2 minuti Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL BN, FIT CISL Irpinia Sannio, UILT Irpinia Sannio, unitamente alla RSU aziendale, esprimono profonda preoccupazione, attraverso una nota, per la critica situazione lavorativa dei dipendenti della SAMTE srl e per il persistente blocco delle attività presso lo STIR di Casalduni. La Crisi Occupazionale e Aziendale. La precarietà economica dell’azienda e il fermo prolungato dello STIR stanno gravemente compromettendo le prospettive e la dignità dei lavoratori. Da oltre otto anni, queste maestranze sopportano una situazione insostenibile con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavoratori Samte e rilancio dello Stir di Casalduni: la nota dei sindacati di categoria

In questa notizia si parla di: samte - stir - casalduni - nota

