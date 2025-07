Tempo di lettura: 2 minuti Laviano (Sa)- “Via Nicola Corcia”. Un nome per due strade, in apparenza identiche, ma situate in posti diversi dello stesso territorio comunale, la strada principale sita nel centro abitato e la strada con il nome errato sita nel villaggio antistress di Laviano all’ingresso del paese. Un paradosso, che per anni, a causa di una errata registrazione della toponomastica, aveva creato a Laviano, cittadina dell’Alto Sele, non pochi problemi e disagi ai suoi abitanti. A far scattare la denuncia all’allora Prefetto di Salerno, nel 2019, fu il cittadino lavianese Vincenzo D’Antona, residente proprio in via Nicola Corcia nel centro cittadino che, in seguito ad una chiamata di emergenza al 118 per soccorrere un suo parente che versava in un grave stato di salute, fu allertato dai sanitari dell’emergenza che si erano fermati nella via errata a Via Nicola Corcia del villaggio antistress e sita a qualche chilometro di distanza dal centro abitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Laviano, due strade con lo stesso nome: arriva lo stop dal Commissario prefettizio