L' auto precipitata dalla scarpata | aperta inchiesta per lesioni colpose gravissime dopo l' incidente

Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dopo l'incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, all'altezza del viadotto Cansalamone di Sciacca. A precipitare dalla scarpata è stata una Dacia Duster, guidata da un agente della polizia Penitenziaria residente a Marsala, nel Trapanese. La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: scarpata - inchiesta - incidente - auto

