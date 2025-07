Laura Pausini Giorgia Paola Iezzi e Max Pezzali | il ricordo di Mario e Gianni morti sulla A4

Tanti, tantissimi post sui social per ricordare Mario Paglino e Gianni Grossi.La coppia ha perso la vita nel terribile schianto sulla A4 in cui sono morti anche un amico che viaggiava con loro, Valerio Amodio Giurni, e il pensionato che ha causato l'incidente, Egidio Ceriani, mentre Silvia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: gianni - mario - morti - laura

Uomini e Donne, Teresa Cilia parla di Mario Serpa: stoccata a Raffaella Mennoia e Gianni Sperti - Teresa Cilia può tirare un sospiro di sollievo. Dopo la causa legale avviata da Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, è arrivata la sentenza tanto attesa: l’ex tronista è stata assolta da ogni accusa.

Quattro morti sull’A4, chi sono le vittime: anche Mario Paglino e Gianni Grossi, i creatori di Barbie - A perdere la vita nel tragico incidente sull'autostrada A4 fra Novara Est e Mercallo Mesero ci sono anche Mario Paglino e Gianni Grossi: sono noti per essere i creatori di Barbie.

Incidente in A4, morti i designer delle Barbie: Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. Chi era l'82enne alla guida dell'auto contromano - Auto contromano in A4 tra i caselli di Milano e Torino, all'altezza di Mesero: 4 morti. Alla guida della vettura c'era un anziano di 82 anni (e non 70 come dalle prime informazioni), morto.

Laura Pausini, Giorgia, Paola Iezzi e Max Pezzali: il ricordo di Mario e Gianni, morti sulla A4 https://ift.tt/QkdgL2F https://ift.tt/wrMTz8Q Vai su X

Tra le vittime del grave incidente avvenuto ieri, domenica 27 luglio, sull’autostrada A4 Torino-Milano ci sono anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro, tra i più importanti collezionisti e creatori di Barbie al mondo Vai su Facebook

Da Max Pezzali a Laura Pausini: tutti i vip che ricordano Gianni e Mario, morti sulla A4; Laura Pausini, Giorgia, Paola Iezzi e Max Pezzali: il ricordo di Mario e Gianni, morti sulla A4; Auto contromano su A4, morti due designer delle Barbie: chi erano.

Addio a Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni di vita e creatori di bambole morti in un tragico incidente stradale - Un'auto contromano in autostrada si è portata via 4 vite, comprese quelle di Mario e Gianni, da quasi 30 anni insieme, artisti geniali e gentili. Segnala gay.it

Chi erano Mario Paglino e Gianni Grossi, i designer italiani di Barbie morti nell’incidente sull’A4: età, causa incidente, carriera - Nel 1999 fondarono Magia2000, una società con base a Novara specializzata in Barbie da collezione. Da alphabetcity.it