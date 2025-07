di Viviana Ponchia Attenti a come ci si sveglia, a chi e cosa si scrive o si sussurra al cellulare. È un attimo finire al centro del gossip dell’estate se certe tenerezze finiscono nelle mani sbagliate, pronte a diffonderle. Non è contento nessuno. Chi manda le galanterie ( Raoul Bova ), chi le riceve ( Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni) e chi le riceveva un tempo ( Rocio Munoz Morales, compagna dell’attore). Scontentissime poi le procure, che si trovano lavoro extra alla vigilia di Ferragosto. Quella di Roma ha sul tavolo da poche ore il caso e indaga per tentata estorsione ai danni dell’attore, violazione della privacy, forse anche ricettazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’audio del tradimento. Bova: "Mi hanno ricattato" . Indagato il pr della sua amica