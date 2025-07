Latte+ al Bar Euclide – Ascolta la terza puntata del podcast A nudo – Il massacro del Circeo

Nel 1971 il film di Kubrick Arancia meccanica scandalizza le sale. In quegli stessi anni, un gruppo di “bravi ragazzi” dell’alta borghesia romana, affascinato dalla bella vita e dalla violenza, si ispira ai protagonisti di quella pellicola: sono i drughi della Roma bene, cresciuti tra neofascismo e scuole cattoliche private. Sotto i portici di piazza Euclide, ai Parioli, si nascondono crimini che macchiano in modo indelebile i candidi marmi di Roma. ASCOLTA SU SPOTIFY. A Nudo è un podcast prodotto da Emons Record in media partnership con Il Fatto Quotidiano LE AUTRICI. Nata a Roma, dove vive – o meglio sopravvive come tutti i romani – Angela Di Berardino ha vissuto per un po’ a Londra tra té e cibi multietnici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Latte+ al Bar Euclide – Ascolta la terza puntata del podcast A nudo – Il massacro del Circeo

