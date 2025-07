L’attacco israeliano contro la prigione di Evin va indagato come crimine di guerra

“Stanno sganciando bombe su di noi. Alcune persone sono ferite, le finestre sono in frantumi, siamo tutti sparpagliati . Adesso hanno colpito ancora. Non so, a me pare una cosa intenzionale. Ma bombardare una prigione è una cosa priva di logica e incompatibile con ogni codice di condotta. Loro le autorità della prigione hanno chiuso la porta e non abbiamo alcuna notizia”. Sono le parole dette, in una concitata telefonata ai familiari, dal dissidente politico iraniano Mohammad Mourizad, dall’interno della sezione 8 della prigione di Evin, a Teheran. È solo una delle molteplici fonti – tra cui immagini satellitari, foto e video validati e testimonianze dall’esterno e dall’interno del centro penitenziario – che hanno portato Amnesty International a concludere che l’attacco intenzionale, portato a termine a più riprese il 23 giugno da Israele contro la prigione di Evin, abbia costituito una grave violazione del diritto internazionale umanitario e debba essere indagato come crimine di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

