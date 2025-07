L’Atletico Ascoli torna a sudare E scommette sui suoi giovani

L’ Atletico Ascoli tornerà ad allenarsi questo pomeriggio al campo ‘Tonino Camaioni di Monterocco, dopo la domenica di riposo concessa da mister Simone Seccardini. La società si sta anche guardando intorno alla ricerca di qualche Under interessante. Saranno ancora tre, infatti, gli Under da impiegare, nell’undici titolare, nel prossimo campionato di serie D. Tutte le società hanno l’obbligo di schierare un calciatore nato nel 2005, un 2006 e un 2007. Molte squadre stanno attingeranno dal settore giovanile; altre più ambiziose puntano su giovani emergenti delle squadre Primavera di società professionistiche, con l’Atletico Ascoli che si sta muovendo in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli torna a sudare. E scommette sui suoi giovani

