L' Atalanta per il dopo Retegui valuta quattro nomi | Raspadori in pole

L'addio di Mateo Retegui ha lasciato un'eredità pesante e un vuoto da colmare nell'attacco dell'Atalanta. La Dea si muove sul mercato per trovare il sostituto del capocannoniere, e sul taccuino della dirigenza sono finiti quattro profili molto diversi. Tra un ritorno di fiamma, una scommessa e un giovane talento, spunta anche un'ipotesi suggestiva che guarda con interesse in casa Napoli. Mentre Scamacca si prepara a tornare dall'infortunio, il club nerazzurro sa di dover aggiungere un altro pezzo da novanta al suo reparto offensivo. Ecco le opzioni sul tavolo. Giacomo Raspadori nel mirino dell'Atalanta La suggestione Raspadori: un'opportunità per tutti?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - L'Atalanta per il dopo Retegui valuta quattro nomi | Raspadori in pole

In questa notizia si parla di: atalanta - retegui - quattro - valuta

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - Dopo un’ottima stagione, Retegui è tentato ad accettare l’offerta dall’Al-Qadsiah. Di seguito riportata la risposta dell’Atalanta.

Atalanta-Roma MOVIOLA LIVE: Retegui chiede l'ammonizione di Mancini - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Atalanta-Roma, posticipo del lunedì della 36esima giornata di Serie A ATALANTA-ROMA Arbitro:.

Atalanta Roma 1-0 LIVE: Nerazzurri spreconi tra Lookman e Retegui - Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Atalanta Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Roma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

Gyokeres, Retegui e gli altri… Tutte le ultime sul possibile colpo in attacco del Milan Dal nostro Stefano Bressi ? Vai su Facebook

Atalanta, Retegui verso l'Arabia Saudita: accordo verbale con l'Al Qadsiah; Retegui all'Al-Qadsiah, è ufficiale l'addio all'Atalanta: quanto incassa il club, le cifre dell'operazione; Calciomercato Atalanta – Retegui va in Arabia: ora caccia al sostituto.

Mateo Retegui, stipendio da record in Arabia: 80 milioni di euro in 4 anni - Retegui firmerà un contratto da 80 milioni in 4 anni con Al Qadsiah: guadagnerà oltre 1,6 milioni al mese e più di 54mila euro al giorno ... quifinanza.it scrive

Calciomercato Atalanta News/ Ecco i possibili sostituti di Retegui e Bakker (26 luglio 2025) - Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano le trattative della finestra estiva. Da ilsussidiario.net