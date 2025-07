L’arma segreta che rivoluziona la guerra in Europa | cos' è e come funziona il sistema ASGARD

L’esercito britannico ha recentemente adottato ASGARD, un sistema digitale di targeting di ultima generazione progettato per aumentare significativamente la rapiditĂ e l’accuratezza degli attacchi sul campo di battaglia. Tale tecnologia rappresenta un importante passo in avanti nelle modalitĂ operative, grazie all’integrazione di sofisticate capacitĂ di raccolta dati, analisi in tempo reale e coordinamento tattico, elementi fondamentali per affrontare conflitti complessi e dinamici. Cosa sappiamo su ASGARD. Dall’’analisi emerge che ASGARD è un sistema basato su un’architettura digitale integrata, progettata per individuare e localizzare rapidamente gli obiettivi sul campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

