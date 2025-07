L’app per la verifica dell’età dell’UE non funzionerà sulle ROM custom

L'app per la verifica dell'etĂ degli utenti online nell'Unione Europea presente un limite che sembra scontrarsi con lo spirito del DMA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’app per la verifica dell’etĂ dell’UE non funzionerĂ sulle ROM custom

In questa notizia si parla di: verifica - funzionerĂ - custom - utenti

Arriva la nuova app dell’Ue per la verifica dell’etĂ online, primi test anche in Italia: come funzionerĂ - L'Unione europea ha presentato una nuova app che permetterĂ agli utenti di dimostrare di avere l’etĂ minima richiesta per accedere a determinati contenuti, senza rivelare altri dati personali.

L’app per la verifica dell’età dell’UE non funzionerà sulle ROM custom; App IO e Android, i documenti sullo smartphone non vanno nemmeno con alcuni dispositivi “sicuri”. Ecco perché; Facebook continua a non vedere l'annuncio phishing di Decathlon.