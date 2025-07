L’anziano palestinese scambiato per un turco deceduto nel 2010.

In un post pubblicato su X dall’eurodeputata Rima Hassan, viene mostrata l’immagine di un uomo anziano, identificato come palestinese e in gravi condizioni di salute. Hassan, condividendo la foto, accusa Israele di trasformare Gaza in un campo di concentramento. Alcuni utenti iscritti a Community Notes, il sistema di “fact-checking” collaborativo, amatoriale e anonimo della piattaforma, hanno etichettato l’intervento dell’eurodeputata come falso, sostenendo che l’uomo ritratto sia in realtĂ turco e deceduto nel 2010. Tuttavia, l’attribuzione proposta da questi “verificatori” anonimi risulta del tutto infondata. 🔗 Leggi su Open.online