Lanciano razzi in una casa e per la strada

Svegliati da un botto e da un bagliore in piena notte, si sono trovati un razzo sul pavimento della camera. Uno spavento indescrivibile e il parquet bruciato. E’ successo a una coppia aglianese, nella notte tra sabato e domenica verso l’una. L’articolo pirotecnico è stato lanciato da ignoti contro una finestra, al primo piano di un edificio che si affaccia su via Salcetana, nelle vicinanze dell’istituto Aldo Capitini. La finestra era aperta, ma con la tapparella abbassata e spostata verso l’esterno per fare entrare un po’ di aria fresca. Nonostante il poco spazio lasciato dall’apertura, il pericoloso oggetto è finito nella camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lanciano razzi in una casa e per la strada

