Lanciano opposizione all' attacco | Accoglienza turistica carente nell' anno del Giubileo

“Gestione logistica dell'accoglienza assente nell'anno del Giubileo, ma anche in occasione di quei pochi eventi di richiamo che i privati organizzano grazie alla presenza del parco delle Rose”. È quanto sostengono i consiglieri di minoranza di Lanciano, che sul tema hanno presentato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Chiese aperte 2025" nella diocesi di Lanciano-Ortona: al via le iscrizioni per i volontari dell'accoglienza - Iscrizioni aperte e lezioni al via per 'Chiese Aperte', l'ottavo corso di formazione, custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto e dei beni culturali ecclesiastici organizzato dall'associazione di volontariato 'La Santa Casa', insieme alla diocesi di Lanciano-Ortona, per volontari.

#24Luglio2025 In vista del Giubileo dei Giovani, il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Fabio Attard e Madre Chiara Cazzuola lanciano ai giovani un appello a compiere gesti di #pace e a diffonderli attraverso gli schermi digitali. #GiubileoGiovani

Giubileo. Giovani dal Perù e dal Brasile ospiti a Lanciano - Arrivano dal Perù e dal Brasile 102 ragazzi per prendere parte al Giubileo Giovani che si celebrerà a Roma dal primo al 3 agosto.

Giubileo dei giovani: "Porte aperte ai pellegrini. Una bella accoglienza" - Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ringrazia le comunità locali "Il mio grazie va a tutti i primi cittadini delle diocesi che mi sono state affidate".