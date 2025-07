Lampedusa fermato scafista egiziano | trasportava 70 migranti su un barchino di fortuna

La Procura di Agrigento ha disposto il fermo di un cittadino egiziano, accusato di aver trasportato settanta migranti a bordo di un’imbarcazione inadeguata al viaggio, esponendoli a gravi rischi per la loro vita e incolumitĂ . Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia e dai militari della Guardia di Finanza in servizio a Lampedusa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’imbarcazione – una barca in vetroresina lunga appena dieci metri – non era assolutamente idonea ad affrontare la traversata nel Canale di Sicilia. Il mezzo, sovraccarico e privo di adeguati sistemi di sicurezza, avrebbe potuto rovesciarsi da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

