L’amica geniale alla conquista della Cina | raggiungerà 1,5 miliardi di persone

Dopo il successo in Italia, "L’amica geniale" si prepara a sbarcare in Cina con un accordo storico: l’ultima stagione della serie, "Storia della bambina perduta", debutterà in contemporanea su quattro delle principali piattaforme cinesi di streaming – iQiyi, Tencent Video, Youku e Bilibili –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giffoni55: La nostra video intervista esclusiva a Irene Maiorino, da L'amica geniale a Portobello - Al Giffoni Film Festival abbiamo incontrato Irene Maiorino, arrivata per parlare con i ragazzi del mestiere dell'attore, de L'amica geniale e non solo.

Alba Rohrwacher, l'infanzia in campagna, il miele del papà , il circo, Lenù in L'Amica Geniale, e l'amore (riservato) con Saverio Costanzo - Alba Rohrwacher torna al Festival di Cannes in giuria. L'attrice italiana ha sfilato al red carpet di nella cerimonia di apertura del Festival, dando lezione di eleganza e semplicità .

Irene Maiorino molestata a Roma: «Si masturbava guardandomi». La denuncia dell’attrice de l’Amica Geniale – Il video - «Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento fissare». Inizia così il racconto sui social di Irene Maiorino, volto di Lila nella serie L’amica geniale, che è stata vittima di un abuso sessuale nel quartiere Pigneto, a Roma.

“L’amica geniale” alla conquista della Cina. Debutterà su quattro delle principali piattaforme di streaming cinesi - iQiyi, Tencent Video, Youku e Bilibili. Ammirati: "È la conferma del grande appeal di una serie profondamente italiana e della forza dell'opera di El Vai su X

