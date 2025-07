“Non è stato preso alcun impegno sulla regolamentazione del digitale, né sulla tassazione dei servizi digitali”, affermano fonti europee all’indomani dell’accordo sottoscritto con gli Stati Uniti. Si pensava che la contromisura di Bruxelles potesse essere l’introduzione della web tax per le Big Tech americane, come sventolato più volte. Ma così non è stato, pur “tutelando con fermezza il nostro diritto a regolamentare, uno degli obiettivi centrali del negoziato”. Dalla Commissione europea c’è chi esulta, mentre gli analisti sono scettici sull’esito dell’accordo. A parlare con Formiche.net dei risvolti tecnologici dell’intesa è Alec Ross, docente alla Bologna Business School ed autore, con un passato da consigliere nell’amministrazione di Barack Obama. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’America innova, la Cina replica, l’Europa regolamenta. La lettura di Alec Ross