L'altra faccia della pallavolo femminile, Asja Cogliandro «buttata fuori in A1 dopo aver detto che ero incinta» (La Stampa).

L’altra faccia della pallavolo femminile, Asja Cogliandro: «Licenziata in A1 dopo aver detto che ero incinta» (La Stampa) L’altra faccia della pallavolo femminile. Da un lato, la vittoria in Nations League. Dall’altra, la vicenda di Asia Cogliandro pallavolista del Perugia licenziata dopo aver comunicato di essere incinta. Ha raccontato la sua vicenda a La Stampa, a Giulia Zonca. La Stampa ricorda che Cogliandro ha quindici anni di carriera tra A1 e A2. Ultima squadra il Perugia. Lei ricorda la promozione in A1. Dice con franchezza che in A1 non sarebbe stata titolare ma «se non fossi rimasta incinta i miei spazi li avrei trovati». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

