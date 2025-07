L' allerta terremoto di Google non ha funzionato in Turchia | Solo 469 notifiche su 10 milioni

Decina di migliaia di vite si sarebbero potute salvare dal terremoto che nel 2023 colpì la Turchia, se solo il sistema di allerta di Google avesse funzionato correttamente. A distanza di quasi due anni dalla tragedia, che spazzò via più di 55mila vite, la big tech statunitense ha riconosciuto le. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: allerta - terremoto - google - funzionato

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile.

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.9 al largo di Creta: allerta tsunami. Avvertita anche in Sicilia, Puglia e Calabria - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola greca di Creta.

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile.

Come funziona il sistema di allerta precoce di Google #Google #earthquake Vai su X

L'allerta terremoto di Google non ha funzionato in Turchia: Solo 469 notifiche su 10 milioni; Google ammette l’errore solo ora: per il terremoto in Turchia del 2023 inviò solo 469 alert su 10 milioni; Google ammette l'errore: per il terremoto in Turchia inviò solo 469 alert.

Terremoto Turchia: Google ammette errore del sistema di allerta - Leggi ... Scrive informazione.it

Google ammette l'errore: per il terremoto in Turchia inviò solo 469 alert - Google ha ammesso che il suo sistema di allerta per i terremoti nel 2023 non riuscì ad avvertire la popolazione del devastante sisma di magnitudo 7,8 nel sud- Si legge su msn.com