L’Aida all’Arena di Verona si ferma tra primo e secondo atto | sullo schermo la scritta stop genocide e la bandiera palestinese

Anche Verona si è fermata per Gaza. Alle 22 la campana sulla Torre dei Lamberti ha suonato. Contemporaneamente dentro all’Arena, dove era in corso lo spettacolo dell’Aida di Stefano Poda. Tra il primo e il secondo atto, gli artisti si sono fermati e sugli schermi è apparsa la scritta “stop genocide” con sotto la bandiera palestinese. Il pubblico h applaudito. Fuori dall’Arena anche una manifestazione in piazza Bra per esprimere vicinanza al popolo palestinese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Aida all’Arena di Verona si ferma tra primo e secondo atto: sullo schermo la scritta “stop genocide” e la bandiera palestinese

