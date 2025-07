L’AGOSTO INFUOCATO DI MONICA BERTINI | PER LEI UN’AGENDA FITTA

Da oggi lunedì 28 luglio e per tutto agosto Monica Bertini condurrà il Tg4: Diario del Giorno, la striscia informativa curata dal Tg4 e in onda su Rete 4 alle 15:30 subito dopo Lo Sportello di Forum di Barbara Palombelli. Monica Bertini sarà impegnata con i pre e i post partita dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia il 15, 16, 17 e 18 agosto. La Bertini tornerà anche con Pressing nelle seconde serate con tutto il suo team. Insomma un agosto fitto per la giovane giornalista sportiva. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’AGOSTO INFUOCATO DI MONICA BERTINI: PER LEI UN’AGENDA FITTA

In questa notizia si parla di: monica - bertini - agosto - infuocato

Gabbia non sa chi sia Graziano Cesari: usa un altro termine per riferirsi a lui con Monica Bertini - Nel dopo partita di Milan-Bologna, l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari ha spiegato perché a suo dire il difensore rossoblù Beukema doveva essere espulso per una gomitata sferrata a Gabbia.

? Italia 1 si Colora di Calcio! Dal 14/6 Mondiale per Club con Monica Bertini e Benedetta Radaelli - ? Italia 1 si accende di calcio e spettacolo! Dal 14 giugno, vivi tutta l’energia del nuovo Mondiale per Club con tre imperdibili edizioni quotidiane di SportMediaset (13:15, 17:55 e in seconda serata) e il nuovo appuntamento esclusivo: Mondiale per Club Show alle 14:00 con Monica Bertini e Benedetta Radaelli.

L'intervista a Monica Bertini: «La mia estate così speciale tra Mondiale e made in Italy» - L’estate di Monica Bertini è un viaggio lungo tre mesi seguendo i rimbalzi ... ilmattino.it scrive

Monica Bertini, il matrimonio fallito, la passione per il calcio, Coppa ... - Nel 2022 su Libero Monica Bertini raccontò la sua infanzia tra stadio e partite di calcio: «Ero piccolissima e mio nonno e mio papà mi portavano allo stadio: per me era una grande giornata di ... Come scrive leggo.it