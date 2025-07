L’Agenzia spaziale italiana svilupperà la prima casa per gli astronauti sulla Luna e su Marte

Il progetto, realizzato dall'Agenzia spaziale italiana insieme a Thales Alenia Space consentirà di effettuare esperimenti di ricerca scientifica sia in presenza che in assenza di equipaggio, e il suo lancio è previsto per il 2033.

Pecoraro Scanio “Agenzia spaziale europea è eccellenza Ecodigital” - FRASCATI (ROMA) (ITALPRESS) – “L’Italia è un’eccellenza anche nelle tecnologie dello spazio. L’Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati, rappresenta uno dei centri più avanzati a livello mondiale.

Biomass, si è aperto l’“ombrello” dell’Agenzia spaziale europea per monitorare le foreste - Dopo il lancio riuscito del 29 aprile scorso a bordo del lanciatore Vega-C, il satellite dell’Esa si è dispiegato nello spazio: per cinque anni fornirà informazioni importantissime sul ciclo del carbonio

Scompaiono i documenti sugli aumenti di stipendi ai vertici dell’Agenzia spaziale italiana: l’interrogazione del Movimento 5 Stelle - Documenti svaniti nel nulla e una caccia all’uomo interna: bufera sull’Agenzia spaziale italiana (Asi), accusata di aver rimosso dal proprio portale ufficiale le delibere che certificavano un corposo aumento di stipendio per i vertici dell’ente.

Crew-11: il conto alla rovescia per il lancio NASA–SpaceX verso la ISS” NASA ha annunciato la copertura mediatica per il lancio della missione Crew-11, previsto per giovedì 31 luglio alle 18:09 (ora italiana) dal Kennedy Space Center in Florida. La capsula Vai su Facebook

L’Italia costruirà la prima casa per gli astronauti sulla Luna e su Marte; Torino e l’intelligenza artificiale spaziale: Aiko sviluppa software per analisi autonome a bordo dei satelliti; Thales Alenia Space Italia svilupperà l’Airlock emiratino per il Lunar Gateway.