L’affondo di Giordano | Sanità inaugurazioni come spot elettorali

"Basta con le inaugurazioni spot in àmbito sanitario, personalmente non sarà più presente da qui alle elezioni regionali". Giuseppe Giordano, assessore comunale alla sanità, lancia quella che non è solo una provocazione: "Da alcune settimane – osserva – si concentrano eventi inaugurali con la presenza di autorità regionali direttamente interessate alla tornata elettorale del prossimo mese di ottobre. Tutto ciò si sta inusualmente intensificando nel periodo estivo e ha tanto il sapore di spot elettorali che dovrebbero, a mio parere, essere evitati". Assessore, ma non si tratta di interventi importanti che è doveroso sottolineare? "Certo, è di assoluto rilievo l’ammodernamento e l’efficientamento delle strutture sanitarie, così come riconoscere e valorizzare concretamente il lavoro dei professionisti della sanità senza il quale il taglio dei nastri non avrebbe alcun senso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

