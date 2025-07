L’aereo perde quota all’improvviso poi lo schianto | il dramma in un istante

Attimi di paura in Italia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio. Un velivolo ultraleggero è precipitato improvvisamente mentre sorvolava una zona rurale, costringendo il pilota a lanciarsi con il paracadute di emergenza. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma secondo i primi elementi raccolti, l’episodio non avrebbe provocato vittime nĂ© danni a persone terze. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente grazie alla rete 118, con l’intervento coordinato della centrale operativa. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e l’ elisoccorso Hems, che ha raggiunto rapidamente il punto di caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’aereo perde quota all’improvviso, poi lo schianto: il dramma in un istante

In questa notizia si parla di: aereo - perde - quota - improvviso

Un pilota perde i sensi e l’altro è in bagno: la storia dell’aereo Lufhtansa in volo per 10 minuti senza supervisione umana - Un aereo di Lufthansa partito da Francoforte e diretto a Siviglia ha volato per circa dieci minuti con il pilota automatico e senza alcuna supervisione umana.

Sul volo Cagliari-Linate compaiono le mascherine per l’ossigeno, la reazione a bordo mentre l’aereo perde quota – Il video - Imprevisto a bordo di un volo partito dall’aeroporto di Cagliari in direzione Milano Linate. L’aereo della compagnia Aeroitalia, appena decollato, ha avuto un problema di pressurizzazione e ha dovuto effettuare una rapida discesa.

Precipita aereo Air India, il video dello schianto poco dopo il decollo: perde quota, poi l’impatto e la nube - Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Londra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad.

L'aereo perde quota, paura a bordo di un volo United Airlines: cosa è successo; L'aereo perde quota, paura e 50 contusi a bordo: La hostess ha premuto quel pulsante; L'aereo perde quota e provoca diversi feriti: «Pulsante premuto per errore dalla hostess». Ma cos'è successo davvero?.