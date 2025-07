Ladri a caccia di gioielli poi tentano il bis dai vicini Paura per due anziani

Pistoia, 28 luglio 2025 – Cresce la preoccupazione nella periferia ovest, tra San Pantaleo e Ramini, dove nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un nuovo episodio di criminalitĂ che ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. Alcuni ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione di via dei Pardi, approfittando dell’assenza dei proprietari, in vacanza al mare. Una delle porte-finestre dell’abitazione è stata forzata – anche se non è ancora chiaro in che modo sia stato possibile l’accesso – e una volta dentro i malviventi hanno messo completamente a soqquadro tutte le stanze, rovistando ovunque alla ricerca di denaro e oggetti di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri a caccia di gioielli, poi tentano il bis dai vicini. Paura per due anziani

