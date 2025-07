L’Adani che non t’aspetti | Allegri può dare molto al Milan penso che sia un gran colpo

Daniele Adani, noto opinionista ed ex calciatore, è intervenuto nel consueto podcast estivo monotematico di Viva el Futbol e ha parlato di Allegri al Milan. C’era tanta attesa per conoscere la sua opinione in merito conoscendo le controversie che animavano il confronto tra i due. Di seguito un estratto. Per l’intervento completo si rimanda al video che postiamo qui di sotto. Adani: «Allegri al Milan è una gran chiamata, penso che darà molto». «Io penso che Allegri possa dare molto al Milan. Può piacere o non piacere, ma nei suoi pensieri è credibile. Penso che sia un gran colpo: probabilmente tanti si chiederanno quale sarà l’analisi sul suo ritorno, chi è favorevole, chi è contro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Adani che non t’aspetti: «Allegri può dare molto al Milan, penso che sia un gran colpo»

