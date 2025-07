L' accordo sui dazi mette in allarme l' export italiano | a rischio mercato dell' auto e vino

Bene che si metta «fine all’incertezza», ma l’accordo sui dazi al 15% avrĂ un costo "rilevante" per le imprese. Il mondo produttivo accoglie con preoccupazione l’intesa appena raggiunta da Ue e Usa. Dall’auto all’agroalimentare, dai macchinari al vino, il grido d’allarme è accompagnato da una prima stima dei possibili danni. Miliardi di euro di export destinati ad andare in fumo, che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'accordo sui dazi mette in allarme l'export italiano: a rischio mercato dell'auto e vino

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi USA: con la svalutazione del dollaro l'impatto reale sull'export italiano è del 23%, non del 10% Il Presidente Emanuele Orsini intervistato dal Corriere della Sera, lancia l'allarme: con il cambio sfavorevole, i dazi USA pesano molto di più del previsto. A ris

Dazi Usa-Ue, allarme a Brescia: imprese penalizzate, export a rischio e timori per agroalimentare e Pmi; Dazi USA-UE, allarme CNA: “Accordo penalizzante per il Made in Italy. Urgono compensazioni”; Dazi Usa al 15%, allarme degli artigiani veneti: “Effetto domino sull’economia, servono subito misure sui costi energetici”.

L'accordo sui dazi mette in allarme l'export italiano: a rischio mercato dell'auto e vino - Bene che si metta «fine all’incertezza», ma l’accordo sui dazi al 15% avrà un costo "rilevante" per le imprese. Si legge su gazzettadelsud.it

Dazi Usa-Ue: forte preoccupazione per l’economia riminese - La provincia di Rimini, fortemente legata all’export verso gli Stati Uniti, rischia pesanti ripercussioni sull’occupazione e sulla competitività ... Secondo altarimini.it