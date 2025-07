La tragedia di Mohamed Keita Pogba morto durante una partita di calcio | appello per riportarlo in Ghana

Mohamed Keita: la raccolta fondi per riportare in Ghana il giovane morto in campo mentre giocava a calcio con gli amici. Stroncato da un arresto cardiaco. Si chiama Mohamed Keita, ma gli amici e i compagni di squadra lo chiamavano Pogba. Arrivato dal Ghana dieci anni fa, viveva in Italia regolarmente, accolto nella città di Napoli dove aveva la sua vita, i suoi amici di sempre, la sua squadra di calcio. (Foto Arci Calcio Napoli) – notizie.com Mohamed avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni, è morto durante una partita con gli amici di Arci Napoli Calcio in un campo vicino al Centro direzionale di Napoli, la sera del 22 luglio. 🔗 Leggi su Notizie.com

