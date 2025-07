Centinaia di persone si sono radunate per il terzo anno consecutivo in piazza Prampolini per la Pastasciutta antifascista, l’evento clou che celebra l’anniversario della caduta del fascismo, avvenuta il 25 luglio 1943. Sono tutti a tavola a mangiare lo gnocco, gli affettati e, infine, il piatto forte: le tagliatelle resistenti. E sono tante le famiglie e i ragazzi arrivati in piazza per passare questa serata in compagnia. Il manifesto 2025 raffigura una forchetta che arrotola degli spaghetti, colorati con le tinte della bandiera della pace e della fratellanza, simbolo di unione dei popoli. Dietro al palco, ai piedi della statua del Crostolo, le bandiere sono varie: "È la festa delle liberazioni, delecolonizzazioni e autodeterminazioni, che celebriamo oggi con i reggiani di tutto il mondo", così è scritto nel foglio di presentazione dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tavolata antifascista. Menù ’contro le guerre’: "Insieme per Gaza"