La strategia e la tattica sono comportamenti di rado in armonia come logica prevede

Cicerone argomentò il motivo per cui, durante il processo contro Catilina, si fosse accanito in maniera particolare nella sua accusa, adducendone la ragione, sotto forma di domanda retorica, alla maniera evidente di quel personaggio, di affrontare le accuse nei suoi confronti prendendolo in giro. Più nel dettaglio, perché quell'imputato rispondeva con giri di parole vuoti per non fornire precise spiegazioni dei fatti all' affermato retore. Ciò attentava spudoratamente alla pazienza di quel Principe del Foro. Oggi, con un comportamento simile,.si sta esibendo davanti a una corte estremamente alta, quella formata in parte dall'Umanità e in parte dalla Storia, un Catilina e anche qualcosa di peggio di questi tempi: il Presidente degli USA Donald Trump, supportato dai suoi scherani collaborati da servi sciocchi.