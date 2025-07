La strage di via Palestro | Milano colpita al cuore non si lasciò intimidire

Erano le 23.14 di martedì 27 luglio 1993. Un boato squarciò il silenzio della cittĂ . Un’esplosione talmente potente da abbattere il muro del Padiglione di arte contemporanea. E uccidere cinque persone: l’agente di polizia locale Alessandro Ferrari, i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno e Moussafir Driss, cittadino marocchino che dormiva su una panchina vicino. Come ogni anno Milano ha ricordato la strage di via Palestro. L’attentato che portò la cittĂ ad aggiungersi alla lista di quelle colpite dalla stagione delle autobombe di Cosa Nostra iniziata nel 1992 con le stragi di Capaci e via D’Amelio e proseguita con quella di via dei Georgofili a Firenze, e il 28 luglio - il giorno dopo via Palestro - con gli attentati alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La strage di via Palestro: "Milano colpita al cuore non si lasciò intimidire"

