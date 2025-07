La strage alla stazione di Bologna 45 anni fa cerimonia di commemorazione a Palermo

Il 2 agosto 2025, alle ore 10:15, in occasione del 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si terrà una cerimonia di commemorazione a Palermo, in via Antonino di Paola. L'evento, che vuole mantenere viva la memoria di una delle tragedie più dolorose della storia recente d'Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Addio a Romy Grieco. Pioniera delle giornaliste. In prima linea in stazione nel giorno della Strage - E’ stata una delle prime giornaliste del Resto del Carlino. "E’ giusto che ci sia spazio anche per le donne", puntualizzava ogni volta con tono scherzoso.

Sabato 26 luglio si inaugura la rotatoria 2 agosto 1980 e il memoriale alle vittime della strage Presente il vignolese Roberto Roncaglia che visse i fatti in prima persona Il Comune di Vignola non dimentica: è la scritta che campeggia sul monumento-memor

Venerdì 1 luglio: i 45 anni dalla strage del 2 agosto - Così il Chiostro del Teatro Arena del Sole, venerdì 1 agosto, alle 20. ilrestodelcarlino.it scrive

Montespertoli e Castelfiorentino, uniti nel ricordo a Bologna - In occasione del 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna, i Comuni di Montespertoli e Castelfiorentino parteciperanno insieme alla ... Da gonews.it